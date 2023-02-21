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Громов Владимир Александрович

Место рождения

Алтайский край, Мамонтовский район, Завьяловский с.с (украинский). п Красносельский

Дата рождения

02.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936

Отец: Громов Александр Егорович

Мать: Гладышева Анастасия Михайловна

Алтайский край, Мамонтовский район, Завьяловский с.с (украинский). п Красносельский
Рождение ребёнка
25.05.1960

Сын: Громов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пранкевич Раиса Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пранкевич Раиса Андреевна

Смерть
Неизвестно
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