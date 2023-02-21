Громов Владимир Александрович
Место рожденияАлтайский край, Мамонтовский район, Завьяловский с.с (украинский). п Красносельский
Дата рождения02.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1936
Алтайский край, Мамонтовский район, Завьяловский с.с (украинский). п Красносельский
Рождение ребёнка
25.05.1960
Сын: Громов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пранкевич Раиса Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно