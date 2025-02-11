Penner (Friesen) Katharina
женский, родилась 23.06.1876, Бабурка
умерла 1913, Корнеевка, Москаленский муниципальный район, Омская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Сын: Penner Henry
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Дочь: (Penner) Erin
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Сын: Penner Peter
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Сын: Penner Johann Peter
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Дочь: Günter (Guenther, Ginter) (Penner) Helena P F
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Дочь: Berenda (Penner) Katharina
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Сын: Penner Wilhelm
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R
Дочь: Penner (Penner) Maria
Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R