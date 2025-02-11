Penner (Friesen) Katharina 23.06.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner (Friesen) Katharina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 23.06.1876, Бабурка

умерла 1913, Корнеевка, Москаленский муниципальный район, Омская область

Супруги
Penner Peter Wilhelm R21.06.1876 г.р.
Дети
Penner Franz (Frank) H13.11.1888 г.р.
Penner Henry1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1888

Сын: Penner Franz (Frank) H

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Острый Камень, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
1891

Сын: Penner Henry

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Острый Камень, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
23.08.1893

Сын: Penner Cornelius Henry

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Острый Камень, Дніпропетровська область

Бракосочетание
1896

Муж: Penner Peter Wilhelm R

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: (Penner) Erin

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Острый Камень, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
07.06.1900

Сын: Penner Peter

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Острый Камень, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
29.09.1901

Сын: Penner Johann Peter

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Петровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
27.01.1903

Дочь: Günter (Guenther, Ginter) (Penner) Helena P F

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Berenda (Penner) Katharina

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Рождение ребёнка
1908

Сын: Penner Wilhelm

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Рождение ребёнка
12.01.1912

Дочь: Penner (Penner) Maria

Отец ребёнка: Penner Peter Wilhelm R

Смерть
1913
Корнеевка, Москаленский муниципальный район, Омская область

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