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Абдулгани

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Мухаметюнисов Абдулгаллям

Мать: (Абдулвялиева) Фатыма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулганиева) Марьям

Мать ребёнка: Бянян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Ибрай

Мать ребёнка: Бянян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Оман

Мать ребёнка: Бянян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Абдул (Абдлухадер)

Мать ребёнка: Бянян

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Мать ребёнка: Бянян

Смерть
Неизвестно

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