Абдулгани
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Мухаметюнисов Абдулгаллям
Мать: (Абдулвялиева) Фатыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абдулганиева) Марьям
Мать ребёнка: Бянян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Ибрай
Мать ребёнка: Бянян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Оман
Мать ребёнка: Бянян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Абдул (Абдлухадер)
Мать ребёнка: Бянян
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят
Мать ребёнка: Бянян
Смерть
Неизвестно