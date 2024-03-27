Алиев Кахун Ибрагимович
Место рожденияСтавропольский край, Кувинский р-н, а. Ансула
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Алиев Ибрагим
Мать: Алиева Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алиева) Леля
Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Али
Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида
Военная служба
Неизвестно
Алиев Кахун Ибрагимович Красноармеец, __.__.1913. Свидетельства о болезни Алиев Кохуп Ибрагимович Красноармеец, __.__.1913 Ставропольский край, Кувинский р-н, а. Ансула. Сводная картотека Перечень н... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида
Смерть
Неизвестно