Алиев Кахун Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Кахун Ибрагимович

Алиев Кахун Ибрагимович

Место рождения

Ставропольский край, Кувинский р-н, а. Ансула

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Алиев Ибрагим

Мать: Алиева Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алиева) Леля

Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Али

Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида

Военная служба
Неизвестно
Алиев Кахун Ибрагимович Красноармеец, __.__.1913. Свидетельства о болезни Алиев Кохуп Ибрагимович Красноармеец, __.__.1913 Ставропольский край, Кувинский р-н, а. Ансула. Сводная картотека Перечень н... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиева (Мисрокова) Гошемида

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.