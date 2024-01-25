Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолина Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1936

Дочь: Ермолина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1942

Дочь: Ермолина Капиталина Ивановна

Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович

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