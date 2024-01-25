Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1936
Дочь: Ермолина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1942
Дочь: Ермолина Капиталина Ивановна
Отец ребёнка: Ермолин Иван Иванович