Маковкина (Чиркова) Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковкина (Чиркова) Феодосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Чирков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1912

Муж: Маковкин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Маковкин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Маковкин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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