Маковкина (Чиркова) Феодосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Чирков Иван
Бракосочетание
09.01.1912
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Маковкин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Маковкин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно