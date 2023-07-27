Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1932
Дата смерти17.10.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1959
Дочь: Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна
Отец ребёнка: Камалетдинов Рафис Камалетдинович
Рождение ребёнка
25.07.1961
Дочь: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна
Отец ребёнка: Камалетдинов Рафис Камалетдинович
Смерть
17.10.1994