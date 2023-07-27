Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камалетдинова (Акмальтинова) Варахия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1932

Дата смерти

17.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Рождение ребёнка
13.11.1959

Дочь: Рогозина (Камалетдинова) Роза Рафисовна

Отец ребёнка: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Рождение ребёнка
25.07.1961

Дочь: Мухаматдинова (Камалетдинова) Язиля Рафисовна

Отец ребёнка: Камалетдинов Рафис Камалетдинович

Смерть
17.10.1994

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