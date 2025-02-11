Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Елена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
(Голикова) ДарьяНеизвестно г.р.
Супруги
Шишканов ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Шишканов НиколайНеизвестно г.р.
(Шишканова) АнастасияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Голикова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шишканова) Анастасия

Отец ребёнка: Шишканов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишканов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишканов Николай

Отец ребёнка: Шишканов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишканов Владимир

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.