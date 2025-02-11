Елена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Мать(Голикова) ДарьяНеизвестно г.р.
Супруги
Шишканов ВладимирНеизвестно г.р.
Дети
Шишканов НиколайНеизвестно г.р.
(Шишканова) АнастасияНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Голикова) Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шишканова) Анастасия
Отец ребёнка: Шишканов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишканов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Николай
Отец ребёнка: Шишканов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишканов Владимир
Смерть
Неизвестно