Коротаева Кристина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротаева Кристина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2001

Отец: Чупров Олег Георгиевич

Мать: Коротаева Екатерина Леонидовна

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