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Коротаева Кристина Олеговна
Коротаева Кристина Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.01.2001
Пол
Женский
Отец
Чупров Олег Георгиевич
1973 г.р.
Мать
Коротаева Екатерина Леонидовна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2001
Отец:
Чупров Олег Георгиевич
Мать:
Коротаева Екатерина Леонидовна
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