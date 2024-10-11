Поздеев Леонтий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти05.12.1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1863
Бракосочетание
29.07.1863
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1869
Дочь: Зорина (Поздеева) Дарья Леонтьева
Мать ребёнка: Поздеева (Карпачёва) Елена Прокопиева
Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
05.12.1874
умер в 64 года от Антонова огня?