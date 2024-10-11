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Поздеев Леонтий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

05.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.07.1863

Жена: Поздеева (Карпачёва) Елена Прокопиева

Бракосочетание
29.07.1863

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1869

Дочь: Зорина (Поздеева) Дарья Леонтьева

Мать ребёнка: Поздеева (Карпачёва) Елена Прокопиева

Кожевниково, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
05.12.1874
умер в 64 года от Антонова огня?

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