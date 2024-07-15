Шленникова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шленников Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шленников Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Смагина (Шленникова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Шленников Григорий Михайлович
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно