Шленникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленников Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шленников Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Смагина (Шленникова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Шленников Григорий Михайлович

Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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