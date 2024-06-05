Жиркова Саргылана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиркова Саргылана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Жирков Дмитрий Михайлович

Мать: Жиркова Евдокия Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Афанасий

Рождение ребёнка
1996

Дочь: Горохова Дияна Афанасьевна

Отец ребёнка: Горохов Афанасий

Рождение ребёнка
2005

Сын: Горохов Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Горохов Афанасий

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