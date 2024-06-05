Жиркова Саргылана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Отец: Жирков Дмитрий Михайлович
Мать: Жиркова Евдокия Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горохов Афанасий
Рождение ребёнка
1996
Дочь: Горохова Дияна Афанасьевна
Отец ребёнка: Горохов Афанасий
Рождение ребёнка
2005
Сын: Горохов Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Горохов Афанасий