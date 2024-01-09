Бывалькевич Елисей Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Елисей Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

10.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Бывалькевич Филипп Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бывалькевич Кирилл Елесеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бывалькевич Самуил Елисеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Бывалькевич Андрей Елисеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.06.1875

Сын: Бывалькевич Тихон Елисеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Бывалькевич Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1880

Дочь: (Бывалькевич) Татьяна Елисеевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: (Бывалькевич) Мария Елисеевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1882

Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Елисеевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Бывалькевич Иоанн Елесеевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна

Смерть
10.12.1916

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