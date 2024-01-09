Бывалькевич Елисей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти10.12.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Бывалькевич Филипп Иванович
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Кирилл Елесеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Сын: Бывалькевич Самуил Елисеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Сын: Бывалькевич Андрей Елисеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Сын: Бывалькевич Тихон Елисеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Сын: Бывалькевич Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Дочь: (Бывалькевич) Татьяна Елисеевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Дочь: (Бывалькевич) Мария Елисеевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Дочь: (Бывалькевич) Евдокия Елисеевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна
Сын: Бывалькевич Иоанн Елесеевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Марфа Леонтьевна