(Стогова) Анна Егорова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ефимов Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стогов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Стогова) Анисья Сергеева
Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стогова (Боровикова) Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов
Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов
Смерть
1922