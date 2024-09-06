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(Стогова) Анна Егорова

Место рождения

Ильинское, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ефимов Егор

Мать: не указана

Ильинское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стогов Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Стогова) Анисья Сергеева

Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стогова (Боровикова) Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов

Ивановское, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Стогов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Стогов Сергей Иванов

Смерть
1922

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