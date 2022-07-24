Яковлев Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Вячеслав

Яковлев Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Яковлева Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Алексей Вячеславович

Мать ребёнка: Яковлева Валентина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.