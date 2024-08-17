Плетнев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева София
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1918
Дочь: Плетнева (Плетнева) Муза Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Есть автобиография
Смерть
1924