Плетнев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева София

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1918

Дочь: Плетнева (Плетнева) Муза Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бикин, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Есть автобиография
Смерть
1924

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