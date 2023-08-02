Зипир (Папуш) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Папуш) Анастасия Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Папуш Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Илья Лазаревич

Рождение ребёнка
18.02.1900

Сын: Зипир Федор Ильич

Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич

Рождение ребёнка
26.07.1902

Сын: Зипир Пантелеймон Ильич

Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич

Рождение ребёнка
17.07.1904

Сын: Зипир Лазарь Ильич

Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич

Рождение ребёнка
20.01.1906

Сын: Зипир Евфимий Ильич

Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич

Смерть
Неизвестно

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