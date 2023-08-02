Зипир (Папуш) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Папуш Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зипир Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
18.02.1900
Сын: Зипир Федор Ильич
Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
26.07.1902
Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
17.07.1904
Сын: Зипир Лазарь Ильич
Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич
Рождение ребёнка
20.01.1906
Сын: Зипир Евфимий Ильич
Отец ребёнка: Зипир Илья Лазаревич
Смерть
Неизвестно