Макарова (Климова) Агрофена Егоровна
Место рождения
Дата рождения23.06.1915
Дата смерти09.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1915
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121142#26
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
08.06.1945
Отец ребёнка: Чугаев Анатолий Николаевич
Смерть
09.08.1976