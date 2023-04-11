Макарова (Климова) Агрофена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Климова) Агрофена Егоровна

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Место рождения

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

23.06.1915

Дата смерти

09.08.1976

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1891 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1915

Отец: Климов Егор (Георгий) Макаров

Мать: Климова (Климова) Мария Константинова

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121142#26
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий

Степанова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
08.06.1945

Сын: Чугаев Июлий Анатольевич

Отец ребёнка: Чугаев Анатолий Николаевич

Степанова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
09.08.1976

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