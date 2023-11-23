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Петр Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Петр Гаврилович (1723 — 1795) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Сотьмы Ярославского уезда. Жена его Феодора Петровна (1727-?), дочь дьякона1 села Переславцева Угличского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Петрова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Сотемский Петр Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Сотемский Петр Петрович (1759 — ?) Родился в семье дьякона села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1772 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил пономарем в том же селе. В 17... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сергей Петров

Мать ребёнка: Феодора Петрова

Сергей Петрович (1775 - ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1784 года обучался в семинарии. В 1796 году рукоположен во священника к Спасской церкви села К... Показать все
Смерть
1795

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