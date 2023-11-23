Петр Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Петр Гаврилович (1723 — 1795) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Сотьмы Ярославского уезда. Жена его Феодора Петровна (1727-?), дочь дьякона1 села Переславцева Угличского уезд... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Петров
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Петрова
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Сотемский Петр Петрович (1759 — ?) Родился в семье дьякона села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1772 года обучался в Ярославской духовной семинарии. Служил пономарем в том же селе. В 17... Показать все
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сергей Петров
Мать ребёнка: Феодора Петрова
Сергей Петрович (1775 - ?) Родился в семье священника села Сотьмы Ярославского уезда Петра Гавриловича. С 1784 года обучался в семинарии. В 1796 году рукоположен во священника к Спасской церкви села К... Показать все
Смерть
1795