Ананьева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.1889
Сын: Ананьев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскева Степановна
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Алексей Степанович
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Василий Степанович
Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно