Ананьева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ананьев Ефим Степанович

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1889

Сын: Ананьев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Праскева Степановна

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Петр Стефанов

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Алексей Степанович

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Василий Степанович

Отец ребёнка: Ананьев Степан Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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