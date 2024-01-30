Муфахаров Мухаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Байгабулова Асия Мухаметдиновна
Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна
Рождение ребёнка
01.09.1948
Сын: Муфахаров Нургалей Мухаметдинович
Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна
год рождения 1948 или 1949
Рождение ребёнка
22.06.1950
Сын: Муфахаров Мулланур Мухаметдинович
Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
У Минсылу это был второй брак
Смерть
1956