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Муфахаров Мухаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Байгабулова Асия Мухаметдиновна

Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1948

Сын: Муфахаров Нургалей Мухаметдинович

Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
год рождения 1948 или 1949
Рождение ребёнка
22.06.1950

Сын: Муфахаров Мулланур Мухаметдинович

Мать ребёнка: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муфахарова Минслу Саляхетдиновна

У Минсылу это был второй брак
Смерть
1956
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