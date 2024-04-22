Матов Юрий (Георгий) Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1882
Дата смерти19.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1882
Отец: Матов Николай Алексеевич
Мать: Матова Анна Николаевна
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА КИТАЙСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОЛЯХ крещен 21 февраля 1882 Крестные Флигель Адъитантъ Его чества, Полковникъ Ѳеодоръ Эдур. довичь Графъ Коллеръ и вдова Коллежскаго Секрет... Показать все
Бракосочетание
19.02.1910 ст.
село Павловка Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.
Дочь: Сергиевская Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Матова Елизавета Израилева (Лазарева)
Новопавловка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
(по новому стилю 25 октября) Крещение 11 декабря 1911. Новопавловка слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Вознесенская церковь. Луганский архив ф. 126, оп. 4 Д. 8 роди... Показать все
Смерть
19.06.1963
Колумбарий Донского монастыря