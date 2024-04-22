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Матов Юрий (Георгий) Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1882

Дата смерти

19.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1882

Отец: Матов Николай Алексеевич

Мать: Матова Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА КИТАЙСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ТРОИЦКАЯ В ПОЛЯХ крещен 21 февраля 1882 Крестные Флигель Адъитантъ Его чества, Полковникъ Ѳеодоръ Эдур. довичь Графъ Коллеръ и вдова Коллежскаго Секрет... Показать все
Бракосочетание
19.02.1910 ст.

Жена: Матова Елизавета Израилева (Лазарева)

село Павловка Славяно-Сербского уезда Екатеринославской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.

Дочь: Сергиевская Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Матова Елизавета Израилева (Лазарева)

Новопавловка, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
(по новому стилю 25 октября) Крещение 11 декабря 1911. Новопавловка слобода, Таганрогский округ, Новопавловское, Амвросиевское благочиние. Вознесенская церковь. Луганский архив ф. 126, оп. 4 Д. 8 роди... Показать все
Смерть
19.06.1963
Москва, город федерального значения Москва
Колумбарий Донского монастыря
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