Ак Эркан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ак Эркан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.2022

Дочь: Ак Лия Эркановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
16.12.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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