Ак Эркан
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.2022
Дочь: Ак Лия Эркановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
16.12.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва