Чмуленко Андрей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧмуленко Андрей Митрофанович

Чмуленко Андрей Митрофанович

avatar

Место рождения

Греково-Александровка

Дата рождения

24.03.1910

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1910

Отец: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Мать: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чмоленко Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна

Рождение ребёнка
05.03.1931

Сын: Чмуленко Иван Андреевич

Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна

Рождение ребёнка
11.10.1933

Дочь: Камышова (Чмуленко) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна

Смерть
1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.