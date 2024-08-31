Чмуленко Андрей Митрофанович
Место рождения
Дата рождения24.03.1910
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна
Рождение ребёнка
05.03.1931
Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна
Рождение ребёнка
11.10.1933
Дочь: Камышова (Чмуленко) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Чмуленко (Бондаренко) Мария Евменовна
Смерть
1959