Redekopp David 1717 — найти родственников по фамилии на Familio

Redekopp David

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1717, Гданьск

умер 1798, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруги
Redekopp (Berg) Anna03.06.1720 г.р.
Дети
Redekopp Isaac David B.1745 г.р.
Redekopp DavidОколо 1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1744

Жена: Redekopp (Berg) Anna

Рождение ребёнка
1745

Сын: Redekopp Isaac David B.

Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna

Neuendorf, Germany

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Redekopp David

Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna

Рождение ребёнка
1754

Сын: Redekopp Wilhelm D.

Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna

Рождение ребёнка
23.06.1758

Дочь: (Redekopp) Justina D

Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna

Prussia

Иммиграция
1796
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
1798
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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