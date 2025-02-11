Redekopp David
мужской, родился 1717, Гданьск
умер 1798, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Супруги
Redekopp (Berg) Anna03.06.1720 г.р.
Дети
Redekopp Isaac David B.1745 г.р.
Redekopp DavidОколо 1748 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1744
Жена: Redekopp (Berg) Anna
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna
Neuendorf, Germany
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Redekopp David
Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna
Рождение ребёнка
1754
Сын: Redekopp Wilhelm D.
Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna
Рождение ребёнка
23.06.1758
Дочь: (Redekopp) Justina D
Мать ребёнка: Redekopp (Berg) Anna
Prussia
Иммиграция
1796
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
1798
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния