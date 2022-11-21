Курочкин Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина (Спаськова) Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Спаськова) Елена Дмитриевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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