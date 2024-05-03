Вишонкина (Жилочкина) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1903
Дата смерти07.10.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1903
Отец: Жилочкин Андрей
Мать: Жилочкина Александра
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вишонкин Василий Антонович
Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович
Рождение ребёнка
14.11.1924
Дочь: Дащенко (Вишонкина) Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович
Рождение ребёнка
16.10.1928
Сын: Вишонкин Александр Антонович
Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович
Смерть
07.10.1984