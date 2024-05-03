Вишонкина (Жилочкина) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишонкина (Жилочкина) Надежда Андреевна

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.09.1903

Дата смерти

07.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1903

Отец: Жилочкин Андрей

Мать: Жилочкина Александра

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Вишонкин Василий Антонович

Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович

Рождение ребёнка
14.11.1924

Дочь: Дащенко (Вишонкина) Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1928

Сын: Вишонкин Александр Антонович

Отец ребёнка: Вишонкин Антон Илларионович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
07.10.1984
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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