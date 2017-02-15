Вепринцева (Сухинич) Милица Мика Адамовна
Место рожденияСевастополь
Дата рождения26.09.1927
Дата смерти15.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927
Севастополь
Бракосочетание
30.12.1956
Россия
Рождение ребёнка
04.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вепринцев Игорь Петрович
г. Москва
Рождение ребёнка
12.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вепринцев Игорь Петрович
Россия
Смерть
15.02.2017
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва