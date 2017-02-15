Вепринцева (Сухинич) Милица Мика Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВепринцева (Сухинич) Милица Мика Адамовна

Вепринцева (Сухинич) Милица Мика Адамовна

avatar

Место рождения

Севастополь

Дата рождения

26.09.1927

Дата смерти

15.02.2017

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1927

Отец: Сухинич Адам Владиславович

Мать: Левитская Елена Карповна

Севастополь
Бракосочетание
30.12.1956

Муж: Вепринцев Игорь Петрович

Россия
Рождение ребёнка
04.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вепринцев Игорь Петрович

г. Москва
Рождение ребёнка
12.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вепринцев Игорь Петрович

Россия
Смерть
15.02.2017
Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Введенское, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close