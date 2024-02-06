Плаксин (Шевелёва) Фиона Паликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксин (Шевелёва) Фиона Паликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Плаксин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рытова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плаксин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Плаксин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Василий

Смерть
Неизвестно
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