Плаксин (Шевелёва) Фиона Паликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Плаксин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рытова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плаксин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Плаксин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плаксин Василий
Смерть
Неизвестно