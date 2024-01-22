Семенова Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Марфа Ефимовна

Семенова Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

29.08.1851 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Федот Федорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Семенов Антон Федотович

Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович

Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Семенова Александра Федотовна

Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович

Смерть
29.08.1851 ст.
Зямбай, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
сгорела во время пожара
Похороны
31.08.1851 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.