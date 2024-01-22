Семенова Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти29.08.1851 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Семенова Александра Федотовна
Отец ребёнка: Семенов Федот Федорович
Смерть
29.08.1851 ст.
сгорела во время пожара
Похороны
31.08.1851 ст.
Парзи, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика