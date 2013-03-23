Курочкина (Соловцова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1938
Дата смерти23.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938
Отец: Соловцов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1960
Сын: Курочкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Ильич
Архангельская обл., Устьянский р-н, п.Шангалы
Рождение ребёнка
07.01.1963
Дочь: Горкина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Курочкин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьёв Вячеслав
Смерть
23.03.2013