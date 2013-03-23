Курочкина (Соловцова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Соловцова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1938

Дата смерти

23.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938

Отец: Соловцов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1960

Сын: Курочкин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Ильич

Архангельская обл., Устьянский р-н, п.Шангалы
Рождение ребёнка
07.01.1963

Дочь: Горкина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Курочкин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьёв Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Смерть
23.03.2013
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