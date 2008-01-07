Харунжин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.?
Дата смерти07.01.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Сын: Харунжин Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
?.02.1960
Сын: Харунжин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Харунжина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Харунжин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Харунжина Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2008