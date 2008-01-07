Харунжин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харунжин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.?

Дата смерти

07.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Харунжин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1960

Сын: Харунжин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Харунжина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Харунжин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Харунжина Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харунжина Людмила Николаевна

Смерть
07.01.2008
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