Широкая (Капшукова) Арина Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения28.02.1911
Дата смерти12.03.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911
Отец: Капшуков Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
05.11.1936
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
25.05.1938
Сын: Широкий Георгий / Григорий Федорович
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1942
Сын: Широкий Николай Федорович
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
26.02.1946
Дочь: Широкая Анна Федоровна
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
20.10.1949
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
20.11.1955
Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич
Смерть
12.03.1990