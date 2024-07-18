Широкая (Капшукова) Арина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкая (Капшукова) Арина Лукьяновна

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Место рождения

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.02.1911

Дата смерти

12.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911

Отец: Капшуков Лукьян

Мать: не указана

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Широкий Петр Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
05.11.1936

Сын: Широкий Петр Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
25.05.1938

Сын: Широкий Георгий / Григорий Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Широкий Николай Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
26.02.1946

Дочь: Широкая Анна Федоровна

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.10.1949

Сын: Широкий Федор Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
20.11.1955

Сын: Ширкий Михаил Федорович

Отец ребёнка: Широкий Федор Моисеевич

Рогов, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
12.03.1990

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