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Мякотников Кирилл Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1805 и 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1805 и 1806 ст.

Отец: Мякотников Михаил Ермолаевич

Мать: Мякотникова Марфа

Рождение ребёнка
26.06.1856 ст.

Сын: Мякотников Мефодий Кириллович

Мать ребёнка: Мякотникова Ефимия Егоровна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Ефимия Егоровна

Смерть
Неизвестно
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