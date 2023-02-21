Мякотников Кирилл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1805 и 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1805 и 1806 ст.
Отец: Мякотников Михаил Ермолаевич
Мать: Мякотникова Марфа
Рождение ребёнка
26.06.1856 ст.
Сын: Мякотников Мефодий Кириллович
Мать ребёнка: Мякотникова Ефимия Егоровна
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно