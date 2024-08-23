Кузнецов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

После 23.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 23.05.1910

Жена: Кузнецова Матрёна Никифоровна

Рождение ребёнка
23.05.1910

Дочь: (Кузнецова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.05.1910

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