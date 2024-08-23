Кузнецов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиПосле 23.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 23.05.1910
Рождение ребёнка
23.05.1910
Дочь: (Кузнецова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Никифоровна
Смерть
После 23.05.1910