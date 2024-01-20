Никонов Александр
Место рожденияс. Калиновка Курской обл
Дата рождения13.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.2009
Рождение ребёнка
22.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова (Щёголева) Кристина
Рождение ребёнка
17.02.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова (Щёголева) Кристина