Никонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонов Александр

Место рождения

с. Калиновка Курской обл

Дата рождения

13.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.2009

Жена: Никонова (Щёголева) Кристина

Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова (Щёголева) Кристина

Рождение ребёнка
17.02.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова (Щёголева) Кристина

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