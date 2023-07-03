Чистяков Макар Власов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1886 ст.
Дочь: Игнатьева (Чистякова) Фекла Макаровна
Мать ребёнка: Чистякова Матрона Осипова
Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно