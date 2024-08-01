Моисеенко Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Ефимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Андрей

Рождение ребёнка
02.09.1893

Сын: Моисеенко Федот

Отец ребёнка: Моисеенко Андрей

Рождение ребёнка
29.09.1895

Дочь: Гайдай (Моисеенко) Устинья

Отец ребёнка: Моисеенко Андрей

Рождение ребёнка
11.10.1903

Сын: Моисеенко Феодосий

Отец ребёнка: Моисеенко Андрей

Рождение ребёнка
31.05.1907

Сын: Моисеенко Дмитрий

Отец ребёнка: Моисеенко Андрей

Смерть
Неизвестно

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