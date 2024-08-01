Моисеенко Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисеенко Андрей
Рождение ребёнка
02.09.1893
Сын: Моисеенко Федот
Отец ребёнка: Моисеенко Андрей
Рождение ребёнка
29.09.1895
Дочь: Гайдай (Моисеенко) Устинья
Отец ребёнка: Моисеенко Андрей
Рождение ребёнка
11.10.1903
Сын: Моисеенко Феодосий
Отец ребёнка: Моисеенко Андрей
Рождение ребёнка
31.05.1907
Сын: Моисеенко Дмитрий
Отец ребёнка: Моисеенко Андрей
Смерть
Неизвестно