Зуева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Петр Нестерович
Рождение ребёнка
02.07.1899
Сын: Зуев Стефан Петрович
Отец ребёнка: Зуев Петр Нестерович
Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно