Зуева Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Петр Нестерович

Рождение ребёнка
02.07.1899

Сын: Зуев Стефан Петрович

Отец ребёнка: Зуев Петр Нестерович

Айдос, Байкинская волость, Бирский уезд
Смерть
Неизвестно

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