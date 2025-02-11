Дернина (Езовская) Мария Ананьевна
женский, родилась 19.07.1887
умерла 04.11.1968
МатьЕзовская (Езовская) Лютиния (Устиния) Ивановна02.10.1856 г.р.
ОтецЕзовский Ананий Андреевич01.10.1856 г.р.
Супруги
Дернин Авраам Вуколович1924 г.р.
Дети
Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна30.01.1917 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1917
Дочь: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна
Отец ребёнка: Дернин Авраам Вуколович
Смерть
04.11.1968