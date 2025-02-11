Дернина (Езовская) Мария Ананьевна 19.07.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Дернина (Езовская) Мария Ананьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 19.07.1887

умерла 04.11.1968

Мать
Езовская (Езовская) Лютиния (Устиния) Ивановна02.10.1856 г.р.
Отец
Езовский Ананий Андреевич01.10.1856 г.р.
Супруги
Дернин Авраам Вуколович1924 г.р.
Дети
Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна30.01.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1887

Отец: Езовский Ананий Андреевич

Мать: Езовская (Езовская) Лютиния (Устиния) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дернин Авраам Вуколович

Поменяла фамилию в 1925 на Карпенко. Почему не известно. Муж умер 1924. Рипрессия в 1924

Рождение ребёнка
30.01.1917

Дочь: Муравьева (Дернина) Валентина Авраамовна

Отец ребёнка: Дернин Авраам Вуколович

Смерть
04.11.1968

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