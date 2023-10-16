Петровичева Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровичева Людмила Анатольевна

Петровичева Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1932

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1968

Сын: Петровичев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Петровичев Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
28.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петровичев Владимир Аркадьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close