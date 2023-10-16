Петровичева Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1932
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1968
Сын: Петровичев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Петровичев Владимир Аркадьевич
Рождение ребёнка
28.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петровичев Владимир Аркадьевич