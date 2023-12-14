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Троицкий Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Евдокия

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Костюшко - Валюжанич (Троицкая) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Троицкая Евдокия

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Троицкая Евдокия Герасимовна

Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Троицкая Евдокия

Смерть
Неизвестно

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