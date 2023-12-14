Троицкий Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троицкая Евдокия
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Костюшко - Валюжанич (Троицкая) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Троицкая Евдокия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Троицкая Евдокия Герасимовна
Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Якубович - Троицкая Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Троицкая Евдокия
Смерть
Неизвестно