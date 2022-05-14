Баталина (Жирухина) Валентина
Место рождения
Дата рождения19.02.1932
Дата смерти14.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Алексей
Рождение ребёнка
09.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталин Алексей
Смерть
14.05.2022
Похороны
Неизвестно