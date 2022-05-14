Баталина (Жирухина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина (Жирухина) Валентина

Место рождения

Жирухины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.02.1932

Дата смерти

14.05.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Жирухины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Алексей

Рождение ребёнка
09.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталин Алексей

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
14.05.2022
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область

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