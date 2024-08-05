Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облеухова (Егорова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1920

Сын: Егоров Владимир Петрович

Отец ребёнка: Егоров Петр

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Егоров Валентин Петрович

Отец ребёнка: Егоров Петр

Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: (Егорова) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Егоров Петр

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Егорова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Егоров Петр

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