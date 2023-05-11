Калугин Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: Калугин Василий Ефимович

Мать: не указана

Смерть
1977
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