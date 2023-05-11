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Калугин Александр Васильевич
Калугин Александр Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912 ст.
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Калугин Василий Ефимович
1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Отец:
Калугин Василий Ефимович
Мать: не указана
Смерть
1977
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