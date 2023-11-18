Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саблин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саблина Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно