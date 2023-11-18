Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛидия Андреевна

Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саблин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саблина Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Саблин Геннадий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саблин Геннадий Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close