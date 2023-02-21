Агарина Аксинья Иноккентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Агарин Иноккентий Ефремович
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Фарафонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович
Рождение ребёнка
03.06.1925
Дочь: Фарафонова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Фарафонов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович
Рождение ребёнка
12.11.1934
Сын: Фарафонов Павел Михайлович
Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939