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Агарина Аксинья Иноккентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Агарин Иноккентий Ефремович

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Фарафонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.06.1925

Дочь: Фарафонова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Фарафонов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1934

Сын: Фарафонов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Фарафонов Михаил Кирьянович

Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарафонов Михаил Кирьянович

Смерть
1939
Вылково, Тюменцевский муниципальный район, Алтайский край
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