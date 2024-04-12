Hockman (Moyel) Shirley
Место рождения
Дата рождения31.10.1902
Дата смерти08.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1902
Отец: Moyel Shyeh Moyel
Мать: Moyel Eta Degala
Рождение ребёнка
01.01.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Hockman Marvin
North Bay, ON Canada
Бракосочетание
1945
Муж: Hockman Marvin
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.06.1993
North Bay, ON Canada
Похороны
Неизвестно
Beth Tzedec Memorial Park