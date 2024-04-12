Hockman (Moyel) Shirley — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHockman (Moyel) Shirley

Hockman (Moyel) Shirley

Место рождения

Торчин, Волинська область

Дата рождения

31.10.1902

Дата смерти

08.06.1993

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1902

Отец: Moyel Shyeh Moyel

Мать: Moyel Eta Degala

Торчин, Волинська область
Рождение ребёнка
01.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Hockman Marvin

North Bay, ON Canada
Бракосочетание
1945

Муж: Hockman Marvin

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.06.1993
North Bay, ON Canada
Похороны
Неизвестно
Beth Tzedec Memorial Park
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close