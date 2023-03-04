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Вшивцев Василий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Вшивцев Нестер Андреевич

Мать: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Вшивцев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Орлова Ирина Васильева

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Вшивцев Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Вшивцев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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