Вшивцев Василий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Орлова Ирина Васильева
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Вшивцева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763