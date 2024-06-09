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Бобылев Прокопий Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бобылева Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бобылев Андрей Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бобылев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бобылев Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бобылев Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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