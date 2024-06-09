Бобылев Прокопий Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бобылева Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бобылев Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бобылев Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно